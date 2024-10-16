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В Лобне приступили к устройству котлована будущего ФОКа с бассейном

В городском округе Лобня приступили к устройству котлована будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лобни.

Сейчас на объекте работают 14 человек и 6 единиц техники. Строители проводят земельные работы, вывозят грунт со строительной площадки.

Общая площадь будущего ФОК — 2,4 тыс. кв. метров. В новом спорткомплексе разместятся современные спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок.

Бассейн длиной 35 метров будет иметь 6 дорожек для плавания. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона с маленькой чашей и сухим бассейном, наполненным шариками.

На прилегающей территории будет организована парковка и зона для отдыха, что создаст комфортные условия для посетителей комплекса.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.