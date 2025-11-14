В Лобне приступили к отделочным работам в ходе капремонта школы № 3 им Борисова

На улице Мирная, 24а, городского округа Лобня продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова. Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 55 человек, 4 единицы техники. Строители ведут демонтаж напольного покрытия и потолка, осуществляют ремонт кровли, приступили к общестроительным и отделочным работам», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — 44 46,5 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.