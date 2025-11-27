В Лобне приступили к облицовке фасада строящегося ФОКа

Фасадные панели крепят на металлический каркас. Под ним уже уложен утеплитель. Такой метод делает фасад вентилируемым. На монтаж панелей потребуется около десяти дней. Параллельно снаружи ведется отделка входов в подвал. Внутри комплекса также идут работы: облицовывают плиткой чаши бассейнов, в залах устанавливают светильники, выключатели и розетки. В других помещениях монтируют реечные потолки и стеновые панели. «Завершено устройство проездов. Сейчас мы выполняем отсыпку плодородным грунтом и укладываем брусчатку в пешеходных зонах, а также в зонах, предназначенных для проезда пожарной техники», — рассказал о наружных работах начальник участка Сергей Пинчук. На объекте задействованы более 120 человек и шесть единиц техники. Работы идут по графику, их завершение запланировано на конец 2025 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 3,1 тыс. кв. метров будет включать в себя бассейн, тренажерный зал, медицинский блок, а также административные и технические помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.