В Лобне после капремонта открылись три обновленных объекта культуры

Три объекта культуры открылись после капитального ремонта в Лобне. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина посетила обновленные учреждения и отметила их значимость для жителей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В Лобне завершился капитальный ремонт сразу трех объектов культуры. Депутат Госдумы Ирина Роднина ознакомилась с обновленными учреждениями и пообщалась с их коллективами.

В Доме культуры «Луговая» модернизировали зрительный зал: установили акустические панели, обновили стены и пол, заменили кресла. Теперь зал вмещает 308 человек. Жительница микрорайона Луговая Ольга Старшинова отметила, что после ремонта Дом культуры стал современным и удобным для посетителей, а при обновлении учитывались пожелания горожан.

Культурный центр «Красный АРТ» разместился в историческом здании бывшей школы. Здесь работают студии рисования и музыки, тренажерный зал, арт-площадки, музей и Детская школа мозаики. Еще одним обновленным объектом стала гончарная мастерская на улице Калинина, где полностью заменили инженерные системы, сантехнику, мебель и оборудование. Педагог студии Татьяна Данилова подчеркнула, что открытие гончарной студии позволяет развивать ремесленные традиции и создавать творческое сообщество.

Ирина Роднина напомнила, что Народная программа «Единой России» охватывает разные сферы — от образования до культуры. В Московской области по этой программе строят и обновляют культурные центры, оснащают их оборудованием и музыкальными инструментами. В регионе работает более 1 800 учреждений культуры, а в детских школах искусств обучается свыше 110 тысяч учеников. Более 90% наказов жителей, собранных в рамках программы, уже выполнено.

