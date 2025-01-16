В Лобне после капремонта открылась школа № 5

В обновленном здании школы № 5 городского округа Лобня теперь будут учиться лицеисты. В четверг для них прозвенел первый звонок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт на улице Авиационной прошел в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Школа № 5 является одним из старейших учебных заведений в городе. Ее здание было построено в 1960 году. В рамках капремонта здесь подрядчик обновил фасад и провел его утепление, заменил кровлю, оконные и дверные блоки, все инженерные сети и оборудование.

Творческая команда мастерской Алексея Шилова внесла свой вклад в и украсила стены школы изображениями Лобни: Шуховской водонапорной башни, озером Киево, МЦД и Шереметьево.

Первый учебный день в школе запомнится не только лицеистам, но и их родителям. Для них здесь провели ознакомительную экскурсию и устроили праздничный концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.