В Лобне начался основной этап капремонта школы №2

В Лобне подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам в рамках капитального ремонта школы №2 на улице Фестивальная, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании школы №2 на улице Фестивальная, д. 1А, продолжается капитальный ремонт. Сейчас на объекте работают 30 специалистов, которые завершают демонтаж и приступили к отделочным и общестроительным работам, а также ремонту кровли.

Капремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет 6 451,7 кв. м.

В ходе работ планируется отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад, заменить входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, а также выполнить внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию учреждения.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.