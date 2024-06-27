В Лобне начался капитальный ремонт школы № 5

В городском округе Лобня идет большая работа по усовершенствованию образовательной инфраструктуры. Уже строятся новые школы и детские сады. Так, на днях по плану в городе приступили к капитальному ремонту СОШ № 5. Старт работ оценил первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня строительная организация начала проводить подготовительные мероприятия, чтобы потом приступить к капитальному ремонту здания и помещений. При вскрытии полов в классах был удивлен, как это все не провалилось и не прорвало раньше. Трубы водоснабжения изношены на 90%, а полы просто сгнили», — отметил Зиновьев.

В рамках проекта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, ремонт систем пожаротушения и другие работы. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории, поставлена новая мебель и оборудование.

На время капитального ремонта администрация школы переехала в здание дошкольного отделения «Колокольчик» по адресу: ул. Мирная, 9а.

В СОШ школе № 5 обучаются 960 человек. Дети учатся в две смены. С 1 сентября большинство учеников перейдут в школу-новостройку в микрорайоне Катюшки, рассчитанную на 2,2 тысячи мест.

Для удобства жителей в городе будут открыты дополнительные автобусные маршруты, с помощью которых школьники смогут добираться из Центрального микрорайона, где расположена школа № 5, в Катюшки и обратно.

Ремонтные работы завершатся в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.