сегодня в 15:38

В Лобне начали благоустраивать территорию детского сада на улице Борисова

В городском округе Лобня достраивают детский сад на улице Борисова. Объект был «заморожен» инвестором в 2017 году. Строители завершают внутренние работы и приступили к благоустройству территории. Общая строительная готовность объекта составляет 60%, сообщает пресс-служба администрации округа.

На площадке задействованы 54 рабочих и три единицы техники. Продолжается монтаж инженерных сетей, отделка помещений и фасадные работы.

Площадь трехэтажного здания составляет более 1 тыс. кв. метров. В нем разместятся пять групп детей в возрасте от трех до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и помещения охраны. Всего сад вместит 100 детей.

Стройку возобновили в 2024 году, когда сад включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Завершение работ запланировано на 25 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.