В Лобне достроят детский сад на улице Борисова

В начале 2024 года в Лобне возобновили строительство детского сада на улице Борисова. Инвестор приостановил работы в 2017 году. Возведение государственного объекта продолжено при поддержке народной программы партии «Единая Россия» за счет региональных и муниципальных средств, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

После долгого затишья стройка продвигается ударными темпами. На объекте задействовано 35 рабочих и три единицы техники. На данный момент ведется монтаж инженерных сетей, производится отделка помещений и кровли. Строители приступили к фасадным работам и благоустройству территории. Завершить строительство должны в 2024 году. Этого момента жители близлежащих домов ждут с нетерпением. Вокруг сада расположен современный жилой комплекс, населяют который в основном молодые семьи с детьми.

«В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию образования. В рамках проекта „Новая школа“ в муниципалитете в 2024 году отметят три новоселья. Завершается строительство школы на 2,2 тыс. мест и детского сада в микрорайоне Катюшки, являющиеся единым образовательным комплексом, и детского сада на улице Борисова. В рамках моей депутатской работы я неоднократно встречалась с жителями микрорайона, и мы обсуждали вопрос необходимости возобновления строительства дошкольного учреждения. Совместными усилиями руководства области, города и депутатского корпуса мы смогли запустить этот сложный процесс. Теперь мы с коллегами строго следим, чтобы он не приостанавливался. Важно успеть завершить строительство в назначенный срок», — отметила депутат партии «Единая Россия» городского совета депутатов Светлана Мерзликина.

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. В трехэтажном здании площадью более 1 тыс. кв. м разместятся пять групп для детей в возрасте от трех до семи лет. В каждой группе предусмотрена раздевалка, игровая зона, столовая, туалет и спальня. Кроме этого, оборудуют общие физкультурный и зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, пищеблок и помещения охраны. Касательно прилегающей территории — здесь каждая возрастная группа сможет гулять на собственной площадке со специальным покрытием и игровыми зонами.

Одним из главных направлений «народной программы» партии «Единая Россия» является развитие образования. В соответствии с данной программой партия активно обновляет инфраструктуру детских учреждений во всех регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.