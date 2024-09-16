В Люблине не допустили незаконной реконструкции многоэтажного гаража стоянки

Госинспекция по недвижимости Москвы пресекла незаконные строительные работы на этапе подготовки и не допустила самовольную перестройку многоэтажного гаража-стоянки, располагающегося на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

О нарушении сообщили рассказали местные жители, указав, что началась реконструкция гаражного объекта по адресу: Краснодарский проезд, д. 2.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, на площадке вблизи с многоуровневой парковкой инспекторами было зафиксировано складирование бетонной смеси и строительных материалов, а также разрытие грунта.

«Осуществляются работы по застройке межколлонадного пространства, внутри сооружения возводятся перегородки и дополнительное инженерное оборудование. Учитывая отсутствие разрешительной документации, работы остановлены. После разъяснительной беседы арендатор принял меры и устранил нарушение», — рассказал Бобров.

Глава ведомства уточнил, что перестройку объектов можно осуществлять только имея согласования и специальные заключения. При наличии любого несоответствия могут возникнуть серьезные последствия. Из-за самовольной реконструкции здание может разрушиться частично или полностью, или же отдельные его конструкции могут привести к возникновению пожароопасных ситуаций. Подобные риски остаются высокими в любых постройках — складских, общественных, производственных и других. Для безопасного и законного проведения работ предварительно выполняют проектные работы, учитывающие фактические характеристики объекта и строительные нормы. Также нужно получить разрешительные документы.