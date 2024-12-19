В Люблине начали расселять еще один дом по реновации

В столичном районе Люблино в ЮВАО в рамках программы реновации началось расселение еще одного жилого дома, который располагается на Ставропольской улице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жителей старой пятиэтажки переселят в новостройку, которая находится по адресу: Ставропольская улица, д. 1.

«Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45 зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в общей сложности новые квартиры получат около 29,7 тыс. жителей 152 старых домов.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили — оборудовали зону отдыха, спортивную и детскую площадки, разбили цветники и газоны, высадили кустарники и деревья.

«В новостройке предусмотрено 80 квартир с готовой улучшенной отделкой и установленной сантехникой по стандартам программы реновации. Жилой комплекс находится в районе со сложившейся инфраструктурой, вблизи школ, детских садов и колледжей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что неподалеку от дома находятся станция метро «Волжская», станции МЦД-2 «Печатники», «Депо» и «Люблино», а также Люблинский парк.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, департамент направил жителям дома № 9/10 по Ставропольской улице 16 декабря письма, в котором предложил равнозначные квартиры.

«Дополнительно москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, получили электронные уведомления в личном кабинете, остальные — бумажные письма. 18 декабря они приступили к осмотру предложенных городом квартир», — сказал Гаман.

Он добавил, что Удобные дату и время москвичи могут выбрать на портале mos.ru через сервис «Переезд по программе реновации».

Кроме онлайн-записи на осмотр предложенных столицей квартир портал позволяет выбрать дату подписания договора и загрузить правоустанавливающие, а также личные документы. За счет этого существенно сокращается оформление документов. Горожане, которые начали переселение в середине декабря, при желании смогут встретить зимние праздники в новом жилье.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что провести подготовку к переезду может помочь инструкция, которая доступна в сервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Благодаря ей можно воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию о необходимых для оформления договора документах, а также узнать, как организован переезд. Настройки параметров помогут получить инструкцию для конкретной жизненной ситуации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.