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В Люберцах завершили надвижку моста через Македонку

Строительство пешеходного моста через реку Македонка продолжается в городском округе Люберцы. Подрядчик завершил надвижку металлического пролетного строения и приступил к укреплению опор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходный мост возводят в районе Малаховского озера по просьбам жителей при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас на объекте продолжается укрепление опор и подготовка к следующему этапу строительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.