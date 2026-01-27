сегодня в 11:34

В Люберцах завершат строительство образовательного комплекса в 2027 г

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 500 мест и детский сад на 120 мест. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В поселке Красково городского округа Люберцы строится современный воспитательно-образовательный комплекс, который объединит школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников. Комплекс будет оснащен библиотечно-информационным центром с персональными и коллективными рабочими зонами, современными IT-кабинетами и просторными читальными залами. В проекте сочетаются классические методы обучения и цифровые технологии.

Архитектурный проект комплекса получил премию Союза московских архитекторов в номинации «Лучшая реализация строительного объекта» на международном конкурсе «НАША ШКОЛА». Дизайнеры подчеркнули особенности детской образовательной среды и гармонично вписали здание в городскую застройку.

Завершить строительство планируется в 2027 году. Социальную инфраструктуру в жилых комплексах Подмосковья возводят застройщики, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, используя внебюджетные источники финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.