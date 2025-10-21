В Люберцах завершается капремонт детской школы искусств № 1

На улице Кирова, д. 43, Люберец завершается капитальный ремонт «Детской школы искусств № 1». На объекте завершаются общестроительные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Строители завершают отделочные работы — укладку напольной плитки, заливку полов, покраску стен, ведут пусконаладку инженерных систем, монтаж слаботочных сетей, электромонтажные работы, выполняются работы по благоустройству и озеленению В здание ведется поставка мебели», — уточняется в сообщении.

В рамках капитального ремонта детской школы искусств здании заменили деревянные перекрытия, провели кровельные работы, обновили фасад здания. На территории установили новое ограждение и освещение, восстановили тротуар, в ходе благоустройства идет высадка молодых саженцев деревьев и кустарников. Также музыкальную школу оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием. Общая площадь здания 710,8 кв. м.

Завершить все работы планируется до конца 2025 года. Открыть обновленное учреждение планируется в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.