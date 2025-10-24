В Люберцах выдано разрешение на строительство промышленного парка

Подмосковье сегодня — единственный регион в стране, где в рамках цифровизации строительной отрасли в экосистеме АИС ЦСС обеспечена возможность подачи заявлений на 33 государственные услуги, которые специалисты центра содействия строительству Московской области получают за застройщика. К концу года их число возрастет до 57. Все, что требуется — дать согласие на сопровождение в один клик, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Один из примеров — промышленный парк площадью 480 тыс. кв. м, который построят в поселке Токарево в Люберцах. Инновационная модель «единого окна» позволила получить разрешение на строительство полностью без участия застройщика в бюрократических процедурах: ЦСС сам обратился за выдачей РС и получил документ, поскольку застройщик дал цифровое согласие на сопровождение в системе АИС ЦСС.

Проект реализует девелопер Parametr (входит в ГК «ПИК»). Он предусматривает строительство 16 зданий разных форматов, включая востребованные у бизнеса корпуса light industrial, склады и общежития. Полностью реализовать проект намечено к 2031 году, первую очередь сдадут весной 2027 года.

Инициативно застройщик реконструирует инженерную инфраструктуру в муниципалитете, а также проведет капитальный ремонт участка дороги, который ведет к промпарку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря Центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. м коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.