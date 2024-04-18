В Люберцах ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест

В городском округе Люберцы введен в эксплуатацию шестой по счету детский сад в составе жилого комплекса «Люберцы». Здание площадью свыше 2,4 тыс. кв. метров рассчитано на одновременное пребывание 140 детей. Открытие нового детского сада обеспечит рабочими местами 53 человека, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новом детскому саду предусмотрено шесть групповых помещений. В каждом блоке имеется все необходимое для комфортного размещения: игровая, спальня, раздевалка, буфетная и туалетная комната. Для всестороннего развития детей в здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Здоровое питание обеспечат в пищеблоке на первом этаже, а врачебную помощь окажут в медицинском блоке. Все помещения детского сада будут полностью укомплектованы и оснащены современным оборудованием.

Территорию по периметру детского сада благоустроили — установили индивидуальные прогулочные площадки с теневыми навесами для каждой группы детей, игровое оборудование и малые архитектурные формы. Для занятий физкультурой на свежем воздухе оборудовали спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием.

В жилом комплексе «Люберцы» уже построены и открыты пять детских садов в общей сложности на 1 260 мест, две школы суммарно на 2 200 учеников и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин на 1 100 мест. Кроме того, на территории проекта работают поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений в смену и станция скорой помощи. Сейчас здесь строят пожарное депо, отделение полиции и паркинг.

ЖК «Люберцы» возводится в городском округе Люберцы в 7,5 км от МКАД. В шаговой доступности от проекта расположена станция метро «Некрасовка» и остановки общественного транспорта. Дома находятся на берегу озера Черное, набережную которого планируется благоустроить к лету 2025 года — здесь появятся полноценное общественное пространство с кафе, развлекательными и спортивными площадками, кафе, бассейном, зоной для дрессировки собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.