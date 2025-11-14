В Люберцах вскоре откроют обновленное здание спортшколы олимпийского резерва

На финишной прямой капремонт здания «Спортивной школы олимпийского резерва» на Октябрьском проспекте в Люберцах. Ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели и спортивного инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы проведены по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Спортивная школа олимпийского резерва включает в себя не только помещения для занятий различными видами спорта, но и стадион. Его реконструкцию уже завершили. Большую часть стадиона занимает естественный газон для толкания ядра и метания копья и беговые дорожки. Это дисциплины, по которым люберецкие спортсмены имеют самые высокие результаты в Подмосковье, выходят на всероссийский и мировой уровень.

Сейчас завершены работы в здании школы, ведется сборка и расстановка мебели и спортивного инвентаря. Общая площадь здания более 1 889 кв. м.

Открыть обновленный объект спорта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.