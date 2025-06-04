В Люберцах возводят ЖК «Легенда Коренево» с детсадом, школой и торговым центром

В Подмосковье возводят ЖК «Легенда Коренево». Застройщик в городском округе Люберцы построит жилье и социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе № 1 продолжается внутренняя отделка и фасадные работы. Установлено 75% ИТП, окна застеклены на 85%, двери и витражи — на 70%. Фасад утеплен на 56%, смонтирована половина подсистемы, выполнена пожарная отсечка на 45%, облицовка готова наполовину.

В корпусе № 2 завершается монтаж внутренних сетей и остекление здания. Готовность ИТП — 95%, лоджии застеклены полностью, двери и витражи — на 70%. Балконы утеплены на 100%, фасад — на 90%, установлена пожарная отсечка на 95%, начаты облицовочные работы.

В корпусе № 3 завершили установку стеклопакетов на лоджиях (95%), утеплили балконные плиты (100%) близится к завершению работы по утеплению стен. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, готов индивидуальный тепловой пункт, установлены входные группы. Начата внешняя отделка дома.

В корпусе № 4 завершается монтаж ИТП, установлено остекление окон. Полностью утеплили балконы, ведется теплоизоляция фасада, подготовлена четверть пожарной отсечки.

В корпусе № 5 строители завершили кладку внутренних стен и перегородок на 85%, установили все оконные блоки, закончили утеплять балконы и приступили к облицовочным работам фасада. Остекление лоджий сделано на 70%.

ЖК «Легенда Коренево» — жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.