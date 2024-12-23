В Люберцах возводят 5 корпусов ЖК «Легенда Коренево»

В городском округе Люберцы возводят ЖК «Легенда Коренево». Застройщик построит жилье и социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В корпусе № 1 ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен и перегородок 1-2 этажей. Выполняются работы по устройству кровельного покрытия.

В корпусе № 2 ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен и перегородок 5 этажа. Выполняются работы по устройству кровельного покрытия.

В корпусе № 3 ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен и перегородок 6-7 этажей. Выполняются работы по монтажу вентблоков и сборных лестничных маршей. Ведутся работы по устройству кровельного покрытия (завершено устройство кровельного пирога — пароизоляция и утепление, завершено устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия, завершены работы по устройству стяжки кровли, ведутся работы по нанесению битумного праймера по цементно-песчаной стяжке).

В корпусе № 4 ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен и перегородок 2-3 этажей. Выполняются работы по монтажу вентблоков и сборных лестничных маршей. Ведутся работы по устройству кровельного покрытия.

В корпусе № 5 ведутся работы по армированию и бетонированию стен выхода на кровлю. Ведутся кладочные работы наружных и внутренних стен и перегородок подвального и первого этажей. Выполняются работы по монтажу вентблоков и сборных лестничных маршей, работы по прокладке трассы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

ЖК «Легенда Коренево» — жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.