В Люберцах вовлекли в хозяйственный оборот 86 бесхозяйных объектов за 5 лет

С 2019 года в городском округе Люберцы оформили и вовлекли в хозяйственной оборот 86 бесхозяйных объектов, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В округе проводится системная работа по вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Это помогает восстанавливать неиспользуемое имущество, стимулирует развитие бизнеса и рост бюджетных доходов. За пять лет мы оформили и вовлекли в хозоборот 86 безхозяйных объектов: 58 дорог, 14 объектов ЖКХ и 14 благоустройства. В настоящее время у нас 27 таких объектов, которые находятся в реестре безхозяйного имущества: 10 нежилых помещений, 5 дорог, 8 объектов ЖКХ и 4 моста», — отметил Волков.

Он пояснил, что информацию о неиспользуемом имуществе, администрация получает через соцсети, личные приемы, выездные встречи, обращения жителей.

«Далее проверяем документы, проводим техническую инвентаризацию, запрашиваем в Роскадастре, в БТИ соответствующие документы и определяем потребность, где мы можем использовать данное имущество в общественном секторе экономики либо в реальном секторе. Определяем собственника данного объекта. Если он безхозяйный, готовится техническая документация, самостоятельно ставим данный объект в Росреестре, обращаемся в суд. После получения судебного решения оформляем в муниципальную собственность и потом проводим конкурентные процедуры по вовлечению объекта в хозяйственный оборот», — уточнил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.