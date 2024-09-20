В Люберцах в здании стационара № 2 областной больницы пройдет капремонт

В Люберцах в стационаре № 2 с ноября начнется капитальный ремонт. В 2024 году уже был отремонтирован фасад здания, теперь работы проведут внутри, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Нам необходимо привести к современным медицинским стандартам помещения второго стационара. На время ремонта все отделения будут переведены в другие стационары Люберецкой областной больницы. Там все наши специалисты продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам», — сказала и. о. главврача ЛОБ Алла Шаталова.

В стационар № 1 переводится челюстно-лицевое отделение. В составе стационаре № 3 продолжат функционировать отделения терапии, кардиологии, неврологии и эндокринологии.

Для пациентов, страдающие лор-патологиями, будет открыт дневной стационар в поликлинике № 5, для оказания медицинской помощи будут направляться согласно маршрутизации в ближайшие стационары Жуковского, Балашихи и Раменского.

Медперсоналу отоларингологического отделения стационара № 2 будут предоставлены места работы в подразделениях Люберецкой областной больницы на время проведения ремонта.

По условиям контракта с подрядной организацией, заключенного по итогам проведения конкурса, завершить капремонт планируется до конца 2026 года. Руководство Люберецкой областной больницы просит отнестись к ситуации с пониманием, ремонт стационару № 2 необходим, это одно из старейших зданий медучреждения.

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