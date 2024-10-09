В Люберцах в ноябре начнут капремонт стационарного отделения больницы

В стационаре № 2 Люберецкой областной больницы на улице Кирова, 36 с 1 ноября начнется капитальный ремонт, который планируют завершить до 2026 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«С 1 ноября в стационарном отделении № 2 Люберецкой областной больницы (бывшая больница им. Ухтомского будет проводиться капитальный ремонт зданий). Здания стационара 1937 года постройки. Капитальных ремонтов не проводилось. На данный момент в стационаре функционирует 141 койка по разным профилям: эндокринология, терапия, челюстно-лицевая хирургия, лор- отделение, реанимация. До 2026 года пройдут капитальные ремонты в хирургическом корпусе и отделении терапии», - отметил Волков.

Он пояснил, что в связи с капремонтом пациенты будут переведены в другие медучреждения. Отделения эндокринологии, терапии, кардиологии, неврологии продолжат функционировать в стационарном отделении №3 (п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90). Челюстно-лицевое отделение переводится в стационарное отделение № 1 (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338). Экстренные пациенты, согласно утверждённой маршрутизации, будут госпитализироваться в другие больницы Московской области.

«Для пациентов, страдающих лор-патологиями откроем дневной стационар в поликлинике №5 (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 66). Для оказания медицинской помощи, пациенты также будут направляться, согласно маршрутизации, в ближайшие стационары Жуковского, Балашихи и Раменского. Просим обратить внимание жителей, что существующий коечный фонд стационара будет максимально сохранен», - добавил Волков.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.