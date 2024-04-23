В Люберцах в детсадах будут работать 125 групп для детей с ОВЗ

В дошкольных учреждениях городского округа Люберцы с начала этого учебного года откроют 125 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В детских садах 1 сентября будут открыты 125 специализированных групп для 2 400 детей с ограниченными возможностями здоровья. В штатных расписаниях детских садов предусмотрены дополнительные ставки психологов, учителей-логопедов и дефектологов, олигофренопедагогов, тьюторов и ассистентов», — отметил Волков.

Он пояснил, что для зачисления в спецгруппу родителям кроме основных документов необходимо представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии, которая работает в школе-интернате в поселке Малаховка (улица Центральная, дом № 12). Номер для записи: 8 (499) 579-88-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей региона строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

В Подмосковье в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 49 соцобъектов, большинство из них — школы и детсады.