В Люберцах устранили заброшенную остановку общественного транспорта

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в рабочем поселке Томилино, в микрорайоне Птицефабрика было выявлено и демонтировано аварийное дорожное сооружение, которое располагалось на участке вдоль Рязанского шоссе, вблизи жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Строение нежилого назначения 1995 года постройки, ранее использовавшееся как остановка общественного транспорта с объектом торговли — одноэтажное, кирпичное, общей площадью чуть более 50 квадратных метров. Объект был выведен из эксплуатации, продолжительное время находился в заброшенном состоянии и начал разрушаться. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийного сооружения и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате, было принято решение о ликвидации заброшенной постройки, работы по демонтажу были завершены в декабре 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент земельный участок расчищен, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего на территории городского округа Люберцы было выявлено 260 проблемных объектов. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие — 156 объектов, что составляет 60% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.