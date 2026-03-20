В Люберцах строят поликлинику на 540 посещений в смену

Общая площадь медучреждения превысит 6,2 тыс. кв. метров. В здании разместят два изолированных блока — детский и взрослый. На входе в каждый блок оборудуют гардероб, зону ожидания и регистратуру, рядом откроют кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. В детском отделении предусмотрена колясочная, во взрослом — аптечный пункт.

В поликлинике будут работать специалисты узкого и широкого профиля. Здесь откроют кабинеты врачей, процедурные, рентген и флюорографию, прививочный и манипуляционные кабинеты. На третьем этаже разместят женскую консультацию, массажный кабинет, зал ЛФК и помещения для ингаляционной терапии. Проект учитывает требования доступной среды для маломобильных пациентов, а для сотрудников предусмотрены парковочные места.

Новый объект позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей района и создаст 50 рабочих мест. Поликлинику строят в северо-западной части жилого комплекса рядом с жилыми корпусами. В составе ЖК уже работают два детских сада на 720 мест и две школы на 2 тыс. учеников. В Подмосковье девелоперы реализуют социальную инфраструктуру одновременно с жильем в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.