В Люберцах строят поликлинику на 540 посещений в смену в ЖК «Томилино Парк»

В ЖК «Томилино Парк» завершаются работы по строительству поликлиники, рассчитанной на 540 посещений в смену. Девелопер группа «Самолет» уже завершила фасадные и кровельные работы, подходит к концу установка инженерного оборудования, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Новая поликлиника обеспечит доступ к медицинской помощи жителям и создаст 50 рабочих мест. Учреждение будет состоять из двух зон — детской и взрослой, каждая оснащена необходимыми помещениями и службами. Здание Г-образной формы займет площадь около 6,2 тыс. кв. м и будет иметь четыре этажа.

Входные группы оборудуют гардеробом, залом ожидания и приемным отделением. Рядом разместят помещения для прививок, лабораторий и приема анализов. В детской секции предусмотрена зона для хранения колясок, во взрослой — аптека. На первом этаже отдельного корпуса откроется стационарный пункт скорой помощи для двух бригад.

Поликлиника будет оснащена специализированными кабинетами, отделениями рентгенологии, флюорографии, вакцинальным и процедурными кабинетами. На третьем этаже разместятся женская консультация, кабинет физиотерапии, спортивный зал лечебной гимнастики и помещение для ингаляций. Внутренние помещения оформят в светло-пастельных тонах, оснастят современной мебелью и оборудованием. Проект предусматривает доступность для маломобильных граждан и отдельные парковки для сотрудников.

ЖК «Томилино Парк» расположен к юго-востоку от Москвы, рядом с Новорязанским шоссе и станцией метро «Котельники». В комплексе уже построено 22 корпуса, работают два детских сада и две школы. Сейчас, помимо поликлиники, строятся два жилых дома, третий детский сад и третья школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.