В Люберцах строительство детсада на 120 воспитанников завершат в конце июня

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство детского сада в городе Люберцы, возводимого по улице Калараш. Дошкольное учреждение строят при поддержке правительства Московской области. Текущая строительная готовность достигла 99%. В настоящее время на объекте выполняют пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад рассчитан вместить 120 воспитанников, в нем будет 5 групп для детей раннего, младшего и среднего возрастов, а также подготовительная группа. Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью 2,2 тыс. квадратных метров разместят групповые ячейки, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, столовую и медблок. А также методический кабинет и служебно-бытовые помещения. Прачечная и гладильная будут в подземном этаже. Все помещения укомплектуют современным оборудованием. Прилегающую территорию комплексно благоустроят детскими игровыми площадками с теневыми навесами, озеленением и освещением.

Завершить строительство планируют в конце июня 2024 года. С вводом садика в эксплуатацию в Люберцах появится 34 рабочих места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.