В Люберцах стартовал капремонт дошкольного отделения школы № 26

сегодня в 16:41

Дошкольное отделение школы № 26 на улице Коммунистическая, д. 12А, в Люберцах ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению Президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «АгросСтройАльянс» приступили к демонтажным работам. На объекте более 10 человек.

Площадь дошкольного отделения — 1 711 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 36 детских садов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.