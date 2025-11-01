В Люберцах стартовал капремонт детской школы искусств № 3

сегодня в 13:37

В подмосковном поселке Вуги городского округа Люберцы строители приступили к капитальному ремонту детской школы искусств № 3. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

Работы в здании площадью 637 кв. м планируется завершить в 2026 году.

В ходе работ обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, заменят мебель и оборудование. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Открытие обновленной школы искусств запланировано в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.