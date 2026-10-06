В Люберцах школу с амфитеатром в ЖК «Егорово Парк» построили на 49%

Группа «Самолет» строит первую школу на 1100 учеников в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах на юго-востоке Подмосковья. Готовность объекта достигла 49%, работы идут по графику, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На стройплощадке работают 50 человек. Они обустраивают кровлю, монтируют фасады и окна для закрытия теплового контура, выполняют отделку и монтаж внутренних инженерных систем.

В четырехэтажной школе разместятся 16 классов начальной и 28 классов основной и старшей школы. Предусмотрены учебные кабинеты, естественно-научные лаборатории, оборудованные пространства для практики, мастерские для работы с деревом, металлом и тканью, кабинет кулинарии с кухонным островом. Для младших школьников откроют группы продленного дня, на каждом этаже — зоны отдыха.

Центром школы станет форум с амфитеатром на 400 мест для спектаклей, концертов и торжеств, артистической и костюмерной. Информационно-библиотечный центр объединит книги и цифровые ресурсы для самостоятельной работы. Также оборудуют два спортзала с душевыми и раздевалками, столовую на 550 мест и пищеблок полного цикла.

На территории более 25 тыс. кв. м появятся игровые и спортивные площадки, футбольное поле, зоны баскетбола и волейбола, полоса препятствий и учебно-опытный участок. Для занятий на воздухе в теплое время года предусмотрены экологическая тропа, участки овощей, фруктов и цветов, площадка для биологии и изобразительного искусства. Озеленение займет еще 8,4 тыс. кв. м: высадят деревья, кустарники, цветники, добавят геопластику.

В ЖК запланированы четыре детсада на 1110 мест, вторая школа на 1200 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену. Уже построены детсад на 285 мест и три жилых корпуса с магазинами, пунктами выдачи, кофейнями и аптеками.

До Новорязанского шоссе, МКАД и метро «Котельники» — около 15 минут на машине. Рядом — станция МЦД-3 «Томилино» с сообщением до Москвы и «Парк сказок» для семейного отдыха.

В Подмосковье ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК, Level Group и другие застройщики возводят кварталы с инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.