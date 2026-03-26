В Люберцах продолжают строить ЖК «Легенда Марусино»

Жилой комплекс «Легенда Марусино» возводят в деревне Марусино городского округа Люберцы. Девелопер ООО СЗ «Марусино» ведет работы на двух корпусах и инженерных сетях, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе №1 (секции 4–3–2–1) завершены вентиляционные, отопительные и водопроводные работы, выполнена кровля, установлено большинство окон и фасадных элементов. Продолжается монтаж наружного водопровода, канализационных сетей и теплового оборудования.

В корпусе №2 (секции 5–4–3–2–1) почти полностью смонтировано бетонное ограждение, возведены стены паркинга, выполнена большая часть наружной кладки и кровельных работ. Начались внутренние санитарно-технические работы, продолжается устройство наружных сетей водоотведения и водоснабжения.

ЖК «Легенда Марусино» строят вблизи улицы Заречной. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворы и новые автомобильные проезды, а также подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, по периметру проложат велодорожку. Кроме квартир и магазинов, в домах разместят физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.