В Люберцах продолжается строительство жилого дома в микрорайоне Птицефабрика

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства еще двух корпусов проекта комплексной жилой застройки части микрорайона Птицефабрика городского поселка Томилино в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Реалинвест» уже возведено четыре жилых дома, планируется построить еще столько же. На данном этапе начато строительство корпусов № 7,8.

Седьмой корпус представляет из себя пятисекционное здание с встроенно-пристроенной нежилой частью, помещениями офисного и гибкого функционального назначения, подземным техническим этажом и техническим пространством, со второго этажа начинаются квартиры.

Восьмой корпус будет 14-этажным также со встроенными офисами и помещениями гибкого функционального назначения, подземным техническим этажом и техническим пространством.

У жилого комплекса комфортная транспортная доступность на пересечении Рязанского и Егорьевского шоссе.

Строительство ЖК «Новотомилино» будет завершено в августе 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.