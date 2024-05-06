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В Люберцах продолжается строительство детсада на 560 мест

На Проектируемом проезде № 4 037 в Люберцах продолжается строительство детского сада. Рабочие ведут армирование и бетонирование фундаментной плиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

«На площадке задействовано более 50 рабочих и 3 единицы техники. Строители ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Планировочные решения состоят из входных групп, помещений охраны, групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, помещений медблока, пищеблока, прачечной, залов для музыкальных и физкультурных занятий, кабинета для творчества. Общая площадь здания составит более 8,2 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.