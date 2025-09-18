сегодня в 15:01

В Люберцах продолжается строительство детсада на 560 мест

В Люберцах на Проектируемом проезде продолжаются работы по завершению строительства детского сада на 560 мест, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Завершены монолитные работы, в ближайшее время строители приступят к установке окон. К октябрю тепловой контур будет закрыт и затем подрядчик приступит к отделке внутренних помещений.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Детский сад будет иметь Т-образную форму с выступами и состоять из 3-х надземных этажей и подвала, предназначенного для инженерных коммуникаций. Общая площадь здания составит 8,2 тысячи квадратных метров. В проекте предусмотрены: входные группы и помещения охраны, групповые ячейки, медицинский блок, пищеблок, прачечная, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Завершить все работы и открыть современный детский сад планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.