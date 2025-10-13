В Люберцах продолжается капитальный ремонт спортивной школы Олимпийского резерва

сегодня в 15:14

В городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте, д. 349а, продолжается капитальный ремонт спортивной школы Олимпийского резерва, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Спортивная школа олимпийского резерва включает в себя не только помещения для занятий различными видами спорта, но и стадион. Его реконструкцию уже завершили. Большую часть стадиона занимает естественный зеленый газон для толкания ядра и метания копья. Это дисциплины, по которым люберецкие спортсмены имеют самые высокие результаты в Подмосковье, выходят на всероссийский и мировой уровень.

Сейчас работы продолжаются в здании школы, снаружи строители монтируют фасад. Внутри завершаются отделочные работы. Общая площадь объекта более 1889 квадратных метров.

Завершение работ на объекте планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.