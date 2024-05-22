В Люберцах приступили к строительству домов в составе ЖК «Легенда Коренево»

На объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий. Кроме того, рабочие приступили к монтажу башенных кранов. На площадке организована система видеонаблюдения, благодаря чему будущие жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени на сайте строительства жилого комплекса.

ЖК «Легенда Коренево» — современный жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На территории жилого комплекса возведут социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр.

В коммерческих помещениях на первых этажах будут располагаться магазины, досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.