В Люберцах построят шестиэтажный паркинг на 318 машин

Шестиэтажный паркинг с торговыми и общественными помещениями построят в поселке Жилино-1 городского округа Люберцы рядом с Рязанским шоссе. Объект на 318 машиномест станет частью инфраструктуры ЖК «Егорово парк», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик многоуровневого паркинга общей площадью около 10,3 тыс. кв. м. На первом этаже, помимо машиномест, разместят объекты торговли и сервиса.

«Шестиэтажный надземный паркинг общей площадью порядка 10,3 тыс. кв. м сможет вместить 318 автомобилей. На первом этаже, помимо машиномест, запроектированы объекты торговли и сервиса», — сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Здание выполнят в теплой бежевой гамме с золотистым подтоном, нижний ярус оформят в коричневых оттенках и дополнят структурным остеклением в витринной зоне. В отделке используют гладкие композитные панели и рельефные ламели, а горизонтальное членение фасада отсылает к образу песчаных дюн.

«Чередование разных поверхностей рождает ассоциацию с фактурой песка. Плавное скругление торцов и V-образный излом одного из углов создают эффект движения, подчеркивая скульптурность объема», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На кровле появятся графические волнообразные линии. Проект также предусматривает безбарьерную среду: входные группы выполнят на уровне земли, въезды и выезды оборудуют информационными конструкциями с подсветкой. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и оснастят малыми архитектурными формами. Проект разработало бюро S4S Architects, реализацией займется группа «Самолет».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.