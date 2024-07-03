В Люберцах построят разноуровневый пешеходный переход в IV квартале 2024 г

В 2024 году планируется построить новый разноуровневый надземный пешеходный переход над железной дорогой между улицей 1-й Первомайской и новым проспектом в поселке Малаховка, сообщает пресс-служба администрации горокруга Люберцы.

В 2023 году подобный проект был реализован на перегоне между станциями МЦД-3 «Ухтомская» и «Люберцы», который соединил улицу Новую и 1-й проезд Михельсона.

«Надземный переход в Малаховке будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из специального ударопрочного стекла — триплекса. Строительство надземного пешеходного перехода позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и предложить жителям безопасную, комфортную альтернативу, обеспечить локальную пешеходную связанность внутригородских территорий. Новый переход также поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что в рамках строительства объекта предполагается обустройство пешеходной зоны. По информации дирекции дорожного строительства Московской области, завершить строительство пешеходного перехода планируется в IV квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.