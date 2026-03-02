В Люберцах построят паркинг на 495 мест

Многоуровневый наземный паркинг на 495 машино-мест построят в квартале «Белата» в городском округе Люберцы. Разрешение на строительство выдано девелоперской компании «Брусника», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Шестиэтажное здание рассчитано на 495 автомобилей. Парковочные места разместят со второго по шестой этаж, а также на дополнительном уровне под крышей. Проект предусматривает 357 постоянных и 138 временных мест для гостей.

Первый этаж отведут под коммерческие помещения. Здесь откроются минимаркет, ресторан, автомойка, офисы и пространства свободного назначения. На эксплуатируемой кровле оборудуют спортивную площадку и зону отдыха для жителей.

Для отделки фасадов используют износостойкие материалы. Часть здания облицуют кирпичом и оформят вертикальными ламелями, первый этаж выполнят с витражным остеклением. В темное время суток паркинг будет подсвечиваться архитектурной подсветкой.

Квартал «Белата» расположен в центре Люберец, в 4 км от МКАД и вблизи станций метро и МЦД. В составе проекта предусмотрены жилые дома, детский сад, школа, торговый центр и кольцевой бульвар, который свяжет дворы и общественные пространства.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.