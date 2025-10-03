В Люберцах построили первую школу для детей жилого комплекса «Жулебино Парк»

Завершено строительство новой школы на 1 500 мест в одном из крупнейших жилых комплексов Люберец — «Жулебино Парк». Учреждение дополнит инфраструктуру микрорайона, где уже построены 15 жилых корпусов, 2 детских сада на 350 мест каждый и поликлиника на 100 посещений в смену. Открытие школы разгрузит существующую 41 гимназию, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Для учеников оборудованы учебные классы, кабинеты информатики, музыки, изучения иностранных языков, технической графики и рисования, библиотека, зал для хореографических занятий и мастерские по обработке металла и дерева. Для физического развития учащихся — просторные спортивные залы с душевыми и раздевалками. Медицинскую помощь детям будут оказывать в специально оборудованном медицинском блоке.

Кроме того, в школе обустроены многофункциональные зоны для досуга учеников, игровая комната для групп продленного дня и обеденный зал.

Контроль за строительством осуществлялся специалистами Главгосстройнадзора Московской области. После финальной проверки объект получил заключение о соответствии проекту. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.