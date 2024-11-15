В Люберцах подрядчик приступил к капитальному ремонту гимназии № 5

В городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте, д. 348, приступили к капитальному ремонту гимназии № 5. Сдать объект планируется к 1 сентября 2025 года, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета.

Подрядчик уже вышел на объект, выполняет демонтажные работы.

Общая площадь здания 3 823 квадратных метров. В ходе капремонт, а новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонт, а также будет проведена замена мебели.

Открыть школу после капремонта планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.