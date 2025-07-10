В Люберцах планируют провести капремонт детского сада

В городском округе Люберцы в 2026 году планируют провести капитальный ремонт детского сада № 26, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения СОШ № 26 (дошкольное отделение) в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ СОШ № 26, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 12. А».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 1 710,9 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.