В Люберцах планируют капитально отремонтировать здание детской школы искусств

сегодня в 13:52

Здание детской школы искусств в Люберцах планируют капитально отремонтировать в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детской школы искусств № 1 в городском округе Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МУДО «Детская школа искусств № 1» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 43».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать здание общей площадью 710,8 кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.