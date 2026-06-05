В Люберцах открыли Центральную библиотеку после капремонта

Центральная библиотека имени Сергея Есенина открылась в Люберцах после капитального ремонта. В здании провели отделочные работы и заменили инженерные коммуникации в преддверии 100-летия учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт стал подарком к юбилею старейшей библиотеки округа. В 2027 году учреждение отметит 100 лет со дня основания.

В ходе работ в здании полностью обновили внутреннюю отделку и заменили инженерные сети. Пространство стало светлее и функциональнее для посетителей разных возрастов.

«Культурное пространство заметно преобразилось, посветлело, а всех посетителей теперь встречает сам Сергей Александрович Есенин — граффити с поэтом украсило стену. Сейчас в библиотеке работают восемь клубов по интересам, в том числе занятия компьютерной грамотности клуба „Активное долголетие“. Для любителей винила оборудовали зону, где можно послушать как пластинки библиотеки, так и свои», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

За последние два года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе обновили 13 объектов культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.