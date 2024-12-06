В Люберцах определен подрядчик, который достроит детсад на Проектируемом проезде

На Проектируемом проезде городского округа Люберцы будет продолжено строительство детского сада на 560 мест. Контракт на проведение работ заключен с ООО «СтройТрест-22», об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Детский сад возводится по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

Объект начали возводить еще в 2023 году, однако, в июле этого года контракт с подрядчиком был в одностороннем порядке расторгнут заказчиком. Новая подрядная организация — ООО «СтройТрест-22» в скором времени продолжит строительство детского сада.

Здание общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров будет Т-образной формы с выступами, состоящий из 3-х надземных этажей и подвала с техническим пространством для инженерных коммуникаций. Планировочные решения состоят из входных групп, помещений охраны, групповых ячеек, помещений медблока, пищеблока, прачечной, залов для музыкальных и физкультурных занятий.

Завершить строительство объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.