сегодня в 17:27

В Люберцах объявлен конкурс на проведение капремонта корпуса областной больницы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту первого корпуса больницы в г. о. Люберцы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница», корпус 1.

В ходе выполнения работ в 2026 году планируется отремонтировать пятиэтажное здание 1971 года постройки, общая площадь которого составляет 2 330 кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.