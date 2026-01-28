В Люберцах началось остекление и монтаж перегородок в новой школе на 1100 мест

Строительство четырехэтажной школы площадью более 12,5 тысячи квадратных метров стартовало в апреле 2025 года. За менее чем год объект достиг 38% строительной готовности. В настоящее время ведутся работы по устройству фасада, монтажу наружных и внутренних инженерных систем, а также остеклению и установке перегородок.

В здании предусмотрены 400 мест для начальной школы, 500 — для основной и 200 — для старших классов. Пять процентов мест выделено для детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых создадут специальные условия.

Школа будет оснащена двумя спортзалами, актовым залом на 350 мест, библиотечно-информационным центром, медицинским блоком, зонами психолого-педагогической помощи, а также кабинетами логопеда-дефектолога, психолога и социального педагога. Обеденный зал рассчитан на 550 человек, включая оборудованные места для маломобильных учеников. Завершить строительство планируется в январе 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.