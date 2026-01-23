В Люберцах начались фасадные работы на строящейся школе в ЖК «Новые Островцы»

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы продолжается строительство школы на 1 100 учеников, где завершено остекление и стартовали фасадные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Люберцы в жилом комплексе «Новые Островцы» возводят школу на 1100 мест по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте завершено остекление здания, специалисты приступили к фасадным работам.

Школа будет включать 54 универсальных и специализированных учебных класса, помещения для творчества и спорта. Вместимость каждого класса составит 24–26 человек. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что готовность объекта превышает 50%. Полностью выполнены работы по устройству монолитного каркаса и кладке стен, монтаж светопрозрачных конструкций завершен на 90%, теплоизоляция фасада — на 70%, продолжается монтаж инженерных сетей.

Площадь участка составляет 2,1 га. В здании разместятся блок начальной школы на 400 мест и основной и старшей школы на 700 мест. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки, а также зоны для отдыха и мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.