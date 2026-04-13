В Люберцах начали благоустройство у новой школы на 1 100 мест

Строители приступили к благоустройству территории новой школы на 1 100 учеников в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах. Объект возводят по госпрограмме Московской области, завершить работы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы продолжается строительство школы на 1 100 мест. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области. Сейчас на площадке завершают фасадные и кровельные работы, ведут внутреннюю отделку помещений, монтируют инженерные сети и оборудование пищеблока. Подрядчик также приступил к благоустройству прилегающей территории. В работах задействованы 137 специалистов и 7 единиц техники.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.