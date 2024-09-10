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В Люберцах на стадионе «Балятино» проводятся работы по обустройству освещения

На стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы проводятся работы по обустройству освещения футбольного поля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время на объекте выполнены работы по установке и бетонированию закладных для опор освещения, прокладке кабеля. Сами опоры установят до конца текущей недели», — пояснил глава городского округа Владимир Волков.

Он также добавил, что новое освещение позволит увеличить тренировочное время и продлить соревновательный период окружных и областных первенств по футболу.

На территории стадиона «Балятино» проходит строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возведение ведется в рамках проекта по созданию ФОКов на принципах муниципально-частного партнерства.

Открыть спортивный объект планируется уже в конце текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.